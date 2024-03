As imagens da neve em Vila Pouca de Aguiar

Não cai neve em Nova Iorque, mas nas terras altas em Portugal. A Depressão Mónica trouxe chuva e vento a toda a Península Ibérica, mas o frio deste sábado pintou de branco as terras altas, principalmente no Norte de Portugal.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a depressão traz "períodos de chuva ou aguaceiros", que podem até ser de granizo e acompanhados por trovoada entre 8 e 10 de março. A precipitação forte é esperada na tarde deste sábado, dia 9 de março. Já o vento forte está reservado para o litoral do país.

Para o domingo, dia de eleições legislativas, "prevê-se que os aguaceiros diminuam gradualmente de intensidade e frequência a partir da tarde, e que o vento também diminua de intensidade, já não se esperando a ocorrência de rajadas".

A neve pode continuar até à manhã de domingo. O IPMA diz que "a acumulação de neve no solo será até 15 cm acima dos 800 metros e poderá ser até 30 cm acima dos 1000 metros, sendo que nos pontos mais altos da Serra da Estrela poderá acumular cerca de 1 metro de neve no final do período".

As autoridades já optaram pelo encerramento de várias estradas, numa atitude preventiva para evitar acidentes.