"Vamos com calma. O caminho de ferro não é uma panaceia para toda a gente"

Falta "flexibilidade" nas soluções de transportes e algo para tapar "um buraco" entre ideologia e mercado no setor da habitação. Álvaro Domingues, geógrafo da Universidade do Porto, lança um olhar na Renascença sobre o que as diversas dimensões que mexem com a malha urbana onde vive a maioria dos portugueses.

Quanto aos partidos na corrida às eleições legislativas, são “politicamente corretos” e até receitam respostas que se assemelham a “antibióticos de largo espectro”. A conversa começa pela definição da própria ideia de cidade.



Encontrou nesta campanha eleitoral respostas dos partidos políticos em relação a questões críticas para as pessoas que vivem nas cidades ou em zonas urbanas, onde encontramos a maior parte da população portuguesa?

Não se ouviu assim diretamente com um discurso dirigido à cidade ou às questões da urbanização. Creio também que não há muitas razões para isso, embora possa parecer paradoxal. Foi Cerdà que cunhou a palavra “urbanismo” em Barcelona, na segunda metade do século XIX, num tempo em que a cidade – assim dizemos porque a maior parte destes aglomerados na Europa estavam dentro de muralhas - sofria uma metamorfose imensa. O século XIX corresponde a um período em que a cidade passou para o urbano, ou seja, deixou de ser um lugar circunscrito claramente no mapa para tomar outra geografia e espacialidade. A urbanização, como nós a conhecemos por esse mundo todo, é um processo e, portanto, modifica-se, vai tomando forma e lugar nas mais diversas circunstâncias.

Estamos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril. A democracia em Portugal trouxe, entre muitas outras coisas, o modelo do Estado social, a ideia de que o Estado é o grande regulador da economia, uma entidade política central através que tem recolhidos impostos, das taxas, do próprio setor empresarial do Estado. Esse dinheiro é traduzido no Orçamento geral do Estado e é investido em bens e serviços dirigidos ao cidadão e à equidade social. Foi assim que vimos aquilo que chamamos “cidade” passar por um processo de modernização radical num espaço muito curto e com apoio de fundos comunitários.

[Inclui] tudo o que tem que ver com o sistema de saúde - desde os centros de saúde locais até aos grandes hospitais - com o sistema de ensino - desde o infantário às universidades e politécnicos – um "sem número" de equipamentos e serviços na área do desporto, lazer, cultura, justiça, museologia, etc. E obviamente a habitação, que sempre teve uma pecha muito complicada em Portugal, porque é um assunto que, como muitos outros, está concentrado nas funções do Estado Central.