O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) defende a necessidade de melhorar a articulação entre magistrados e com outras entidades durante as investigações. Em entrevista à Renascença, Adão Carvalho diz que é preciso um Ministério Público com hierarquia que "assuma responsabilidades".

Alerta para a falta de recursos humanos que coloca em risco algumas missões do Ministério Público e, relativamente aos programas eleitorais para a Justiça, lamenta que apostem quase sempre em mudar os códigos, quando o principal problema da justiça é outro.

Estes vão ser alguns dos temas discutidos no XIII Congresso do Ministério Público, que arranca esta quinta-feira, nos Açores.



Qual é o principal mote do XIII Congresso dos Magistrados do Ministério Público? Sobre o que vai refletir e quais poderão ser as conclusões?

O objetivo é discutir temas importantes e ajudar à reflexão dos magistrados do Ministério Público sobre temas importantes como a organização do Ministério Público e as carreiras. Convidámos também pessoas de outras áreas, porque a ideia é que exista também aqui alguma complementaridade naquilo que são as abordagens para ajudarem o Ministério Público a oferecer uma resposta com maior qualidade e mais diferenciada.

Olhando para o Ministério Público, o que diria desde logo que é preciso afinar na forma de atuação?

Um dos temas que vai ser tratado é a articulação e o trabalho em equipa, ou seja, o Ministério Público hoje para responder aos novos desafios, designadamente no domínio criminal, precisa desde logo melhorar a sua articulação com aqueles que coadjuvam na investigação criminal, (os órgãos de polícia criminal, a Polícia Judiciária, a PSP, GNR, Autoridade Tributária) e, por outro lado, precisa também de melhorar internamente essa articulação.

Nós temos cada vez mais um Ministério Público especializado, não só em matérias, mas também em momentos de intervenção no processo, porque temos magistrados só a fazer inquéritos, outros magistrados só na fase de instrução e magistrados só na fase de julgamento. Temos assistido que nem sempre existe coerência na atuação do Ministério Público, porque os magistrados são dotados de autonomia e, portanto, poderíamos ter uma posição em julgamento diversa daquela que foi tida pelo magistrado do Ministério Público no inquérito. Isso implica articulação que passa, sobretudo, por uma intervenção da hierarquia no sentido de estabelecer pontos de contato para que exista coerência na atuação do Ministério.