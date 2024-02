"Ainda não acredito". Homenagem a Navalny junta dezenas de russos em Lisboa

“Em 2024, celebramos os 50 anos do 25 de Abril. O facto de estarmos aqui em Portugal traz um bocadinho de esperança para os outros países que estão a viver sobre um regime de ditadura. É um exemplo claro daquilo que nós todos gostávamos que acontecesse agora na Rússia: uma revolução pacífica e feita pelo povo”, detalha.



Sobre as muitas reações à morte de Navalny, Ana deixa uma palavra de “agradecimento”, mas diz que não são suficientes. Os líderes mundiais devem, na sua perspetiva, dar mais exposição aos opositores russos que “ainda podem apresentar uma alternativa” – e fazer com que as pessoas “fiquem mais informadas sobre o que se passa no país”.

"É preciso congelar os bens dos apoiantes de Putin em Portugal"

Na manifestação, vários portugueses também marcaram presença. Um deles foi João Paulo Batalha, presidente da Frente Cívica, que considera a reação da União Europeia como “insuficiente”.

À Renascença, o antigo dirigente da Transparência Internacional classifica a morte de Navalny como um “homicídio de Estado” e da responsabilidade de Vladimir Putin – e que, por isso, exige da Europa uma resposta adequada.