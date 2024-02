Lutar, vencer e celebrar. A pediatria do IPO Porto tem um sino que toca esperança

O que fica quando morre uma criança?

Quando as histórias não têm um final feliz, ficam as memórias e as famílias. E todos os anos, há um encontro que junta pais de crianças que já faleceram.

"Só eles é que sabem o que é a dor de perder um filho, mas este é um encontro que celebra a amizade, a gratidão, as memórias que vivem neste espaço, porque nem tudo foi mau", recorda a coordenadora do Serviço Educativo da Pediatria do IPO Porto.

Em Portugal, os números do cancro pediátrico estão em linha com o mundo.

Em 2019, o Registo Oncológico Nacional contabilizou 211 novos casos de cancro em crianças até aos 15 anos.

Em 2020, foram 252, dentro dessa faixa etária, mas isso não significa que o cancro pediátrico esteja a aumentar.

Ana Maia, diretora do Serviço de Pediatria do IPO do Porto, há outros elementos que explicam esta diferença.

"Uma delas, uma maior sensibilização para o registo", conta esta oncologista pediátrica.

Ao contrário do que aconteceu no cancro de adultos, a pandemia parece não ter tido impacto significativo na pediatria.

Há casos pontuais de diagnósticos tardios, "sobretudo nos adolescentes que tendem a esconder os problemas".

A boa notícia é a taxa de sucesso. A maior parte dos cancros pediátricos tem um final feliz.

Rita sobreviveu. Tiago ainda não sabe quando vai acabar a doença. Um dia ela há de passar.