"Há que fazer contas". Cruz Vermelha pondera fechar "alguns" lares

Em 2022, antes de estar à frente da instituição, a CV chegou a ter resultados positivos de 7 milhões.

A CV tem um orçamento anual de cerca de 90 milhões de euros, mas temos 40 milhões em dívida, desde vários apoios financeiros que temos solicitado, investimentos têm sido feitos em equipamentos, com esta subida de juros temos algumas situações em maior dificuldade. Nesse ano, os testes covid que a CV fez em largo número trouxeram um conjunto de receitas extraordinárias. Os números hoje já não são assim.

No somatório das 159 delegações, temos receitas em caixa na ordem dos 50 milhões, mas, por outro lado, devemos 40 milhões, o que é uma coisa aparentemente absurda. É esta reflexão que a minha direção está a fazer precisamente para não cairmos em ruptura de tesouraria, porque é assim que as organizações vão à falência.

Estão em pré-ruptura?

Não, mas com a diminuição de donativos, com a diminuição de receitas, estamos igualmente a desenvolver um conjunto de metodologias para ir junto das empresas, que estão obrigadas pelos critérios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, contratualizar um conjunto de donativos. Estamos também a desenvolver uma nova metodologia para o Cartão Cruz Vermelha, integrando os serviços do hospital, mas dando ao cartão um conjunto de outras valências.

Como foi possível a Cruz Vermelha ter chegado a este ponto?

Foi muito boa vontade, voluntarismo. Ninguém nas 159 delegações é remunerado. Mas há muita iliteracia, há muita falta de conhecimento de gestão. Quando uma câmara oferece um terreno para a construção de um lar, depois há os custos de edificação de todos os equipamentos. Tem que haver um plano de negócios. Há que fazer contas. Há muita abnegação e humanismo mas alguns casos pouco profissionalismo.

E o Hospital?

Aquilo que me pergunta é se faz sentido a Cruz Vermelha manter uma marca, uma insígnia naquele equipamento? Sim, a Cruz Vermelha é, de facto, uma marca que goza de excelente notoriedade, excelente efeito reputacional. Está-se a modernizar, a incorporar novas valências e a reabilitar o edifício. A gestão hospitalar é da responsabilidade quer da Santa Casa, quer da Parpública. Há duas direcções anteriores, no tempo do presidente Francisco George, deixámos de ser os donos e passámos apenas a ser o senhorio do hospital. Deixámos de ter a gestão.