Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril vão reconstituir acontecimentos de 1974

Já por todo o país, vai andar a exposição “De Abril a Abril, 50 indicadores de mudança” que, em colaboração com o Instituto Nacional de Estatística, pretende mostrar a evolução do país desde 1974 com recurso a indicadores sociais, culturais e económicos.

Lá fora, o antigo campo de concentração do Tarrafal, na ilha de Santiago, em Cabo Verde, vai receber, a partir de 1 de maio, uma nova exposição sobre os presos políticos que ali viveram durante mais de 30 anos e as formas de detenção praticadas pelo Estado Novo.

A pensar no passado e no futuro

O programa do cinquentenário do 25 de Abril foi pensado a “partir de dois eixos: a questão, por um lado, da história e da memória e, por outro, do futuro e das perspetivas que os valores de abril mantêm”.

Por isso, e focado no futuro, as comemorações contemplam ainda iniciativas a pensar nos mais novos – como a criação de 50 assembleias participativas jovens – e outras focadas no futuro dos estudos académicos sobre a revolução, como o Congresso Internacional dos 50 anos do 25 Abril, na reitoria da Universidade de Lisboa entre 2 e 4 de maio.

Ainda em Lisboa, as instalações do Ministério da Administração Interna vão acolher, a partir de 2026, o Centro Interpretativo do 25 de Abril de 1974 – da responsabilidade da Associação 25 de Abril, o presidente da associação e antigo porta-voz do MFA, Vasco Lourenço, garantiu já estar a trabalhar no conteúdo que vai estar em exibição.