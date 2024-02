"Quero ser pastora". A história de três mulheres que resistem na Serra da Estrela

A pastora Patrícia só tem conhecimento de mais uma pastora da sua idade e admite andar sempre sozinha. “Apenas oiço os pássaros, oiço os cães, que dão logo sinal e por isso não tenho medo. Eu acordo às 7h00 da manhã, vou por o filho ao autocarro, para ir para a escola, faço a vida de casa e depois venho para a quinta, fazer o trabalho, ir com o gado, limpar acómodos, estábulos, à noite é preciso voltar a ordenhar os animais. Não tenho hora para me deitar”, conta à Renascença, sublinhando que percorre entre 10 a 15 quilómetros, a pé, diariamente.

No tempo em que pegou no negócio de família, Patrícia conta que os pais não tinham possibilidades para a mandar para fora estudar e, por isso, foi um “percurso natural”.



Sem telecomunicações o isolamento é maior

Não foi fácil agendar a reportagem com as pastoras. “Venha ter à Igreja de Prados, porque na serra não há rede, nem na zona da queijaria”, alertou Joana Silva, durante a única chamada telefónica que com sucesso, conseguiu atender.

Ela e Patrícia sonham com uma melhor rede de comunicações. “Estamos na Serra da Estrela, isto é difícil, há certos sítios, em que se houver um problema, não tem uma solução, não há rede para se comunicar, podem acontecer coisas graves e não podemos contar o que se está a passar, é complicado”, desabafa Patrícia Ambrósio.

“Quem mora cá sabe que é complicado, é bastante difícil, ando aqui o dia todo, e gostamos de nos entreter também. E às vezes os tios ficam preocupados, porque não conseguem comunicar comigo”, lamenta Joana Silva, que tem por companhia a cadela Lira e a pastora Patrícia, que não esconde a alegria de ver outra mulher interessada na pastorícia.

“Ela foi criada neste ramo, para um dia se pretender este serviço já saber e assim ganho uma colega. É que, durante o ano, como ando mais na serra, não vejo nenhuma pastora”, observa Patrícia, garantindo conhecer as ovelhas como ninguém. “Elas são muito inteligentes, não gostam do cheiro a tabaco, nem de perfumes, são inteligentes porque conhecem o pastor, quem lhes faz bem e até criam amizade com os cães de guarda. Às vezes quando partem uma pata ou falecem, fico mesmo triste”, assume Patrícia, sem deixar de reconhecer que “é uma profissão em vias de extinção, em risco”.

O pastoreio também foi sempre das mulheres, mas agora é notícia

Andam muitas vezes juntas a guardar gado, as duas pastoras, Joana e Patrícia, que lamentam, ainda assim, ouvir comentários de que a profissão que escolheram não é para mulheres.

“Os senhores é que são pastores, as mulheres mais donas de casa, pensam que as mulheres são mais sensíveis, oiço. Há pessoas que me dizem: em vez de andares a trabalhar em algo mais limpo e fixo. Comentam muito, que isto é trabalho para homem, porque são precisos tratores e máquinas mais pesadas”, descreve Patrícia. E que resposta dão? Joana responde: “Cada um tem de fazer a sua vida. Cada um faz o que gosta, o essencial é sentirmo-nos bem com o que fazemos”.

Prados, Videmonte, Linhares, são algumas das localidades onde se encontra a atividade da pastorícia no feminino. Maria José Clemente, 50 anos, casada e com dois filhos, vive em Linhares e tem uma quinta em Videmonte. Fez a 4.ª classe já predestinada a seguir o caminho da família. Hoje tem 120 ovelhas e mostra o que tem de bom ser pastora. “As mulheres sempre foram pastoras, como os homens, sempre foi esta a minha criação, criada com o gado. Mas também é como diz o outro, não temos patrões, não somos mandadas, só fazemos o que queremos. Há muitas mulheres, ainda há pastoras”, defende.