Veja o mapa: protesto dos agricultores corta mais de 100 km de estradas

O protesto dos agricultores cortou mais de 100 km de estradas em Portugal esta quinta-feira. Segundo o balanço mais recente da GNR, há pelo menos 15 cortes em vigor, incluindo nas autoestradas A25 e A6.

É no distrito de Portalegre que o protesto do Movimento Civil para a Agricultura (MAC) está a ter mais impacto, com sete cortes nas estradas. Os cortes, que afetam a A6 até à saída em Borba, estão a bloquear mais de 87 quilómetros de estradas só ao redor de Elvas.

Já o corte da A25, entre Pinzio e a fronteira de Vilar Formoso, está a bloquear mais de 20 km da autoestrada.

O protesto não se fica pelas fronteiras. Vários pequenos cortes, não incluídos na lista da GNR, são visíveis no Google Maps, afetando ligações entre duas localidades através de pontes.

Uma caravana de tratores que partiu de Montemor-o-Velho esta manhã, condicionando o trânsito na EN111, já chegou a Coimbra. Os agricultores estão concentrados junto à sede da Direção Regional de Agricultura do Centro.