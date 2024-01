Agressão em Vimioso. “A nossa escola, felizmente, fez tudo o que estava ao seu alcance”

Câmara de Vimioso acompanha situação

O presidente da Câmara Municipal de Vimioso está a acompanhar o caso “em perfeita sintonia" com o agrupamento de escolas e com a CPCJ. “O conhecimento que temos é que a direção da escola fez os procedimentos que considerou que tinha que fazer, em termos legais e normativos”, diz António Jorge Fidalgo, acrescentando que, “uma vez que está, e bem, envolvido já o Ministério Público e as forças judiciais, assim como a inspeção do Ministério da Educação”, é preciso “aguardar que as autoridades façam o seu trabalho e que se apure aquilo que tiver que se apurar e, depois, tomar as medidas que têm que ser tomadas”.

Para o autarca, “a situação a ser como é descrita, é grave”, defendendo que cabe, agora, “às autoridades apurar as causas, os factos, e, depois, obviamente, as respetivas consequências”. Segundo o presidente da autarquia, “a escola de Vimioso foi sempre e é uma escola pacata, tranquila, calma, com poucos alunos”.

“É necessário averiguar exatamente o que aconteceu, o porquê, e, depois, tomar as medidas que tiverem que ser tomadas”, insiste.

Segundo a GNR, a alegada agressão aconteceu a 19 de janeiro, pelas 12h30 horas, e terá sido presenciada por cerca de 20 alunos e uma funcionária, que não intervieram.

António Jorge Fidalgo lembra que com a transferência das competências na área da educação para os municípios, os funcionários pertencem ao município, “mas há um contrato inter-administrativo com a escola em que, até determinada sanção, a responsabilidade é da direção, ou da diretora da escola ou em quem ela delegar”.

“O conhecimento que eu tenho é que se ainda não foi aberto esse processo, será de imediato, com a funcionária, o que é normal, para averiguar os factos, até porque a lei assim o exige”, assinala. “E se, no final do processo, do inquérito ou da instrução, se concluir que a pena é superior ao que está estabelecido no contrato inter-administrativo, terá de ser a câmara a desenvolver essas diligências e, obviamente, que não nos vamos furtar nunca às nossas responsabilidades e jamais pactuaríamos com qualquer encobrimento do que quer que fosse”, conclui.

A Renascença esteve, esta quarta-feira, no Agrupamento de Escolas de Vimioso, mas não conseguiu falar com a sua diretora.