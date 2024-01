Margarida Mano. “Não basta ter uma estratégia anticorrupção. Ela tem é de ser atuante"

Em declarações à Renascença, Margarida Mano admite que a perceção pública de corrupção e de falhas ao nível da integridade política dos decisores é o resultado da ineficácia dos mecanismos para combater o fenómeno. Muitos deles existentes, mas não regulamentados. Contudo, Margarida Mano diz ser importante que “a corrupção venha à luz do dia”, sobretudo nos casos mediáticos que envolvem decisores políticos. Para transmitir à sociedade a noção de que a justiça, apesar de lenta, está a fazer o seu trabalho.

O Índice de Perceção da Corrupção indica que Portugal continua a não avançar na prevenção e no combate a este fenómeno e que persistem falhas ao nível da integridade na política. É só uma perceção dos inquiridos? Ou a visibilidade mediática dos recentes casos de corrupção envolvendo políticos vem confirmar essa leitura que a sociedade faz?

Este índice vem reforçar aquilo que, nos últimos anos, tem vindo também a ser indicado. Isto é: Portugal é um dos países da Europa em que se registam falhas ao nível da integridade política e, portanto, aquilo que o índice vem evidenciar é que esta é uma tendência que, ao invés de se ver algum sinal de reversão, continua e permanece com Portugal a num valor inferior ao da média europeia.

Mas isso é um sinal de que a estratégia nacional de combate à corrupção não está a ser eficaz?

Este índice lê várias coisas. Por um lado, a situação do país, ao nível de determinadas medidas que existem, ou, existindo se são eficazes ou não. Obviamente, o que o índice revela é que não basta ter uma estratégia anticorrupção. Ela tem é de ser atuante.

Em que domínios?

Aqui em Portugal, na necessidade de serem reforçadas as regras relativas aos conflitos de interesse, normas éticas, transparência do exercício público e lobbying.

Tudo aspetos evidenciados por estes processos judiciais mais recentes. Da Operação Influencer, às suspeitas de corrupção na Madeira, também a Operação Marquês cuja acusação foi recuperada praticamente na íntegra. Isto é um sinal de que o sistema funciona bem ou, no contexto do período eleitoral, poderá aqui haver uma tentativa de mostrar serviço?

O importante, de facto, é que o Estado de Direito, a justiça, o poder legislativo e o poder executivo funcionem e que sejam independentes. Embora seja profundamente triste esta sucessão de casos que surgem à luz do dia por via da justiça, elas são também um sinal de que a justiça está a fazer o seu trabalho. Obviamente, é um processo que é longo, mas, no final, determinará exatamente o funcionamento da justiça.

De resto, a questão dos sistemas da justiça, é também enunciada neste índice que reflete a realidade para 180 países. E a ideia chave que é realçada é a de que o enfraquecimento dos sistemas de justiça deixa a corrupção sem controlo.

Portanto, de facto, sim, a nível europeu, é mais reforçada a questão da integridade política. Em termos mundiais, a média está nos 43 pontos. Portanto, mais de dois terços dos países do mundo, dos 180 analisados, têm uma pontuação abaixo de 50.

Portanto, a ideia de que a justiça é fundamental num Estado de Direito para combater a corrupção é uma das leituras fortes do índice.

Em Portugal, obviamente que nos desagrada profundamente a existência de situações de corrupção, que nos acordam diariamente para surpresas inesperadas. Mas é muito importante que a corrupção venha à luz do dia e que haja uma análise e um sistema de justiça a funcionar.

Pior seria que a corrupção grasse sem que nos apercebamos disso. É, de facto, uma moeda com duas faces.