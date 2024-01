Acolhimento de crianças. "Há um grande contraste entre a realidade e aquilo que a lei diz"

Questões a refletir no Congresso que quer “repensar o sistema”, com a ajuda de médicos, juízes, técnicos sociais de várias instituições de acolhimento e de investigadores universitários. “Teremos nos nossos painéis pessoas ligadas à magistratura, técnicos da Santa Casa, de casas de acolhimento, famílias e jovens acolhidos, que também têm de ser ouvidos. A ideia é juntar estas pessoas e, com o contributo também da academia – estamos em parceria com a Universidade Católica, e teremos uma investigadora em cada um dos painéis –, olhar para os estudos já feitos e para o trabalho desenvolvido nas casas de acolhimento, na Santa Casa, etc, e perceber quais é que são as soluções possíveis”.

A experiência da Candeia e dos "Amigos P’ra Vida"

O projeto Candeia nasceu em 1991, tornando-se depois uma associação e IPSS. “O objetivo foi sempre dar mais qualidade de vida a quem está em situação de acolhimento, criando relações de estabilidade que sejam saudáveis. Daí o nosso lema ‘da relação nasce a Luz’ “, explica Miguel Simões Correia.

A associação promove o desenvolvimento e a autonomia das crianças e jovens, com atividades direcionadas para cada grupo etário (dos 6 aos 11, dos 12 aos 14, dos 15 aos 18 e para os maiores de 18). “Neste momento acompanhamos 230 jovens, e contamos para isso com mais e 100 voluntários que participam nas nossas atividades, sobretudo lúdicas, mas também de apoio ao estudo. A ideia é estar presente na vida deles o mais possível. Este ano temos 130 atividades previstas, culminando com os campos de férias no verão, mas o segredo está neste acompanhamento ao longo do ano”, indica ainda.

Em 2015 criaram o projeto "Amigos P’ra Vida", através do qual a associação “seleciona, forma e acompanha adultos e famílias voluntárias que desejem estabelecer laços de amizade com uma criança ou jovem que viva numa casa de acolhimento residencial, com o objetivo de criar uma relação de amizade”.

“Pretendemos criar uma plataforma onde adultos e famílias se possam inscrever como voluntários” e “entidades competentes possam sinalizar crianças e jovens que beneficiem desta relação”, explica.

O projeto baseou-se na experiência que um casal de animadores da Candeia fez com duas crianças de uma casa de acolhimento residencial, desde 2006. Foi lá que as conheceram e se tornaram sua “família amiga”. Em 2007, as duas crianças foram reintegradas na família biológica, mas desde essa altura que continuam a dar-lhes o seu apoio, e à mãe, com quem vivem.