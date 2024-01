"A emigração não é um bicho de sete cabeças. Temos de a ver como um recurso"

Desdramatiza a emigração dos jovens que é “natural”, mas admite que os níveis atuais estão acima do desejado. Rui Pena Pires, professor universitário e coordenador do Atlas da Emigração Portuguesa, não esperava tantas reações aos números que mostram que um em cada três jovens nascidos em Portugal já terá emigrado – “mas ainda bem que houve, precisamos de falar e de pensar nisto”.

À conversa com a Renascença, no âmbito da apresentação do Altas, o também investigador explicou que não é só o baixo crescimento económico que leva as pessoas a deixar o país – e disse esperar que os elevados níveis de remessas ajudem a mudar a narrativa negativa sobre a emigração.

Desde que os primeiros resultados do Atlas foram revelados, muito se tem falado das consequências negativas de um em cada três jovens portugueses ter emigrado. Há, de facto, razão para alarme?



Este fenómeno é perfeitamente normal. Era preciso que a emigração tivesse desaparecido para que a população emigrante envelhecesse muito. Ora, como em todo o século XXI, houve um crescimento contínuo da emigração, a população mais jovem tem de estar mais representada do que a população mais velha. Nós não emigramos aos 60 anos ou 50 anos. Emigra-se basicamente até aos 40 anos.

Mas este não é um sintoma do baixo crescimento económico de Portugal?

O crescimento e a emigração estão relacionados, claro. Todos os países europeus com nível de desenvolvimento semelhantes ao português têm taxas de emigração parecidas com a nossa. Mas Portugal nem sequer é, neste momento, o país europeu com mais emigração: são os países do Leste.

É verdade que o total de portugueses que já emigraram continua a ser superior ao total da população de leste emigrada, mas isso explica-se com o nosso histórico de emigração, desde o século passado. Não nos esqueçamos que, na maioria dos países do Leste, até a queda do muro de Berlim não se podia sair do país: havia uma espécie de não emigração, fabricada [pelos regimes]. A partir do momento em que as pessoas puderam sair, saíram em volumes consideráveis, maiores do que os portugueses nas últimas décadas.