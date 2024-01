O sofá não é para eles: ser ativo depois dos 65 anos

“Tem sido incrível”, descreve Susana. “Participar em festivais e concertos, onde, normalmente, não há pessoas mais velhas, e ver o 'feedback' dos outros em relação a elas é maravilhoso”. Recorda a ida ao festival Bons Sons, em Tomar, onde as “avós” estiveram na frente do palco a dançar com pessoas mais jovens, e a "Design Week", nos Países Baixos, onde ficaram dez dias e foi quase como “uma viagem de finalistas”, compara Susana entre risos.

“A idade não deveria ser um critério para definir uma pessoa”, conclui Stella Bettencourt da Câmara. Nos países mais desenvolvidos, as pessoas são consideradas como mais velhas a partir dos 65 anos, mas esta deve ser encarada como uma nova etapa, defende, onde ainda há muito que se pode fazer.

Olga Dias corrobora: “Nesta idade, temos mesmo de estar ocupados — e ocupados, principalmente, com os outros também”. Com 76 anos no cartão do cidadão, mas a sentir-se nos seus 60, gosta de se manter ativa e motiva os seus amigos a fazer o mesmo. Como uma “influencer”, utiliza as redes sociais para ir partilhando as atividades que desenvolve e não se esquece de publicar “uma história todos os dias no Facebook e Instagram”.