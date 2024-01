Pedro Nuno quer programa de saúde oral no SNS. PS já o promete desde 2016

Pedro Nuno prometeu, no passado domingo durante o discurso de encerramento do 24º Congresso do PS, “promover um programa de saúde oral que, de forma gradual e progressiva, garanta cuidados de saúde oral aos portugueses no SNS”. No entanto, desde 2016, durante o primeiro governo dos três liderados por António Costa, que o PS promete resolver este problema.

Em 2018, o então ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, apresentou o Saúde Oral Para Todos, um programa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que, segundo o site do Governo, “visa promover e facilitar o acesso da população a cuidados de saúde dentários”. A mesma comunicação acrescentava que este se inseria “no conjunto de medidas do designado SNS + Proximidade, um dos eixos programáticos da política de Saúde do Governo”.

O presidente do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, assinala isso mesmo. “Essa medida, apresentada pelo secretário-geral do PS, é requentada. Foi várias vezes apresentada por vários ministros da Saúde e, por responsabilidade do PS - que está no poder há oito anos e tem a pasta da saúde há oito anos -, é que ela não acontece na prática", acusa.