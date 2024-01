Portugal com 1.600 mortes acima do esperado desde o Natal

Antes da pandemia, Portugal viveu uma semana idêntica com excesso de mortalidade a estes níveis no ano de 2017.

Na primeira semana do ano foram registadas 3.408 mortes - menos que as 3.414 registadas este ano -, mas com um dia mais mortal: a 2 de janeiro de 2017 foram registados 578 óbitos.

Nesse inverno, a gripe e o frio provocaram um excesso de 4467 óbitos, em relação ao esperado, de acordo com especialistas do Programa Nacional de Vigilância de Gripe, do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Segundo os números do SICO, mais de três mil mortes na última semana foram consideradas “morte natural”, com cerca de 300 a estarem sujeitas a investigação e outras 15 a serem de causa externa.

Dos 3.414 óbitos, cerca de 85% ocorreram em maiores de 70 anos - 2.879 óbitos.

A região que registou mais óbitos foi a do Norte do país, com 1.217 mortes na primeira semana do ano, seguido de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.148 óbitos.