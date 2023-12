Natal pode ser uma altura de "grande sofrimento" para quem se sente sozinho

Há também quem se sinta só na noite de Natal, mesmo estando no meio de muitas pessoas.

Sim, essa é outra solidão. Isso acontece, muitas vezes, nas situações em que está muita gente e não há uma conversa profunda. Salta-se de pessoa para pessoa, começam-se conversas que não se acabam, e chega-se ao fim de um dia ou de uma refeição e tem-se a sensação de que ninguém olhou verdadeiramente para nós. Esse acaba por ser um desafio também para as famílias: o de transformarem isso nalguma coisa que valha a pena. Há exemplos de maneiras de fazer isso.

Como por exemplo?

Quando as famílias optam por não dar prendas a toda a gente, mas oferecer só a uma pessoa, para que se obrigue alguém a pensar especificamente naquela pessoa, ou quando se combina entre a família ou entre amigos, que as prendas não sejam coisas de dinheiro e não passem pelo consumismo em que esta época se transformou: um poema ou uma conversa mais profunda. Há famílias que fazem isso, que encontram nas trocas de prendas algum sentido, alguma dimensão de altruísmo, colocando as pessoas no centro.

Que outras estratégias podem ser usadas para que combater a solidão nesta quadra?

Ao nível mais individual e mais interpessoal, a investigação tem mostrado que a gratidão e a expressão de gratidão é um mecanismo muito importante para quebrar alguma dessas solidões. [Trata-se de] mostrar, lembrar e agradecer momentos em que essas pessoas nos ajudaram, ou em que foram importantes para nós. É uma prenda bonita, é um reconhecimento do seu valor, e é uma ajuda para que possam sair desses momentos tristes.

Há várias técnicas da psicologia positiva associadas à gratidão, como, por exemplo, escrever uma carta a uma pessoa que sabemos que está mais só, agradecendo-lhe aquilo que fez por nós e o papel que teve na nossa vida. Mais do que uns bombons, é uma prenda de Natal que calculo que uma pessoa que esteja sozinha, gostasse de receber.

Há exemplos internacionais ao nível das políticas públicas que pudessem ser replicados por cá?

O Japão e Inglaterra criaram o Ministério da Solidão. Não é um ministério como o nosso Ministério do Trabalho. Por exemplo, em Inglaterra, o que faziam era tentar perceber, para as medidas que se tomasse, se teriam impacto negativo ou positivo na solidão. Criar espaços para as pessoas se sentirem seguras e passarem tempo com outras, quer seja nas organizações, nos bairros, é muito importante para que estejam umas com as outras, outra vez, mais do que online.