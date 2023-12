Pessoas sem-abrigo. "Agora temos famílias na rua e crianças desacompanhadas"

Dos dados que vão chegando, há alguns que são positivos, ou menos negativos. É certo que o governador do Banco de Portugal avisou há dias que os próximos tempos vão ser ainda de muito aperto financeiro. Mas, por exemplo, a inflação foi revista em baixa pelo INE, houve a manutenção das taxas de juro. Isto são dados que dão algum ânimo?

E são as nossas sementes da esperança! Essas questões mais macro da economia são importantes por aquilo que podem ter reflexo no futuro. Mas, temos de estar conscientes de que estas macro boas notícias demoram bastante a chegar às pessoas mais vulneráveis.

Levam tempo a concretizarem-se na vida real?

Aliás, este tempo arrastado vivemo-lo com muita dificuldade, porque era as pessoas a sentirem grandes dificuldades, situações de pobreza - e de pobreza extrema - , mas com os dados macroeconómicos a serem constantemente divulgados como se vivêssemos no paraíso da economia! Na prática, isso no território não se sente, e demora a sentir-se. Mas são as nossas sementes de esperança, porque antecipam que pode haver boas notícias dentro em breve.

Sabemos, por exemplo, como estão os preços dos alimentos, e também sabemos que vem aí a reposição do IVA...

Esse é um bom exemplo daquilo em que as pessoas têm esperança e que depois não acontece. Na verdade, não assistimos a uma grande diminuição do preço dos alimentos. Os cabazes continuaram a subir.

E há produtos, como o azeite, em que o preço está astronómico...

O azeite, a pescada. alguns legumes... Eu não sou economista, mas olho para o território com muita proximidade e, de facto, o que acontece aqui... não sei se tem grande influência se o IVA é zero ou IVA é 23%, embora me custe perceber que há bens de primeira necessidade que têm um IVA altíssimo. Há uma preocupação política do governo que deve cuidar daquilo que é essencial. O que é acessório é diferente, mas aquilo que é essencial devia ter uma proteção maior.

Mas, de facto, não foi o IVA zero que protegeu as famílias mais vulneráveis, com cabazes a subir constantemente, não conseguimos a proteção que se esperava que pudesse acontecer com o IVA zero, porque os preços dos alimentos sobem. E sobem, não tem a ver como IVA que têm, tem a ver com o custo que os produtores conseguem fazer sobre eles e com a forma como a economia, a oferta e a procura se articulam naturalmente.

Mas isso tem um grande impacto na vida diária das pessoas...

Tem. As pessoas prescindiram de muitos géneros alimentares que eram absolutamente essenciais à saúde - ou à alimentação equilibrada e, portanto, à saúde - de novos e velhos. Porque temos crianças que precisavam de ter uma alimentação robusta para poder ter bons resultados para si próprio, para a escola, para tudo, para a sua vida, temos pessoas doentes que precisavam também disso e que não puderam fazê-lo. Foi visível para nós a forma como as pessoas deixaram até de ter vergonha de dizer: 'eu já não compro isto ou aquilo', peixe e outras coisas que são importantes para a base alimentar.

Lembro-me que, no primeiro ano, quando a escola começou [no pós-pandemia] ficámos todos contentes a pensar: 'pelo menos estas crianças vão ter uma refeição na escola que é equilibrada'. Mas, as escolas e instituições sofreram imenso com o aumento do custo de vida. Gerir instituições e cantinas com um orçamento que estava pré-definido deve ter sido um enorme desafio.