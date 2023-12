Tróia-Sagres. Aos 73 anos, António comemora meio milhão de quilómetros em cima de uma bicicleta

Nada aconteceu. Milhares juntaram-se novamente e a GNR, em alguns trechos do percurso, ajudou a criar condições de segurança na estrada para os ciclistas. De anormal, apenas um acidente aparatoso. Um carro em contramão que embateu num grupo de ciclistas. Resultado: sete feridos, um com gravidade. Tudo aconteceu perto do local onde ocorre o Festival Meo Sudoeste, na EM 502.

Este ano, António Malvar diz que não se passou o mesmo que em 2022, mas que voltou a ser chamado pela GNR.

“Mandaram-me uma carta para eu me apresentar na esquadra de Porto Salvo para prestar declarações e fui lá. Perguntaram-me o que era o Tróia-Sagres, há quantos anos se realizava e foi basicamente só isso mesmo”, relata.

Mas aconteceu algo mais? “Nada aconteceu. Pediram para eu prestar declarações como testemunha. Não percebi. Cheguei lá e fizeram estas perguntas um pouco genéricas”, acrescenta.

Desta vez, não recebeu nenhuma ameaça de que poderia ter de pagar coimas caso o passeio de bicicletas juntasse muitos participantes.

António compreende a preocupação com a segurança de quem circula na estrada no dia do clássica. O que faria sentido era haver uma “colaboração por parte dos elementos da autoridade das Brigadas de Trânsito no sentido de facilitar a vida a todos, não só os ciclistas, como também aos outros automóveis que circulam nas estradas”.