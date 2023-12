Abusos na Igreja. Grupo Vita envia 16 casos para o MP, quatro vítimas pedem indemnização

Conclui-se, assim, que a grande maioria dos denunciantes eram menores de idade quando dizem ter sido vitimas de abusos.

Questionadas sobre a que período temporal se referem os abusos as alegadas vítimas apontam factos que se situam entre o ano de 1960 e 2023.

Quem são as vítimas?

A maioria das vítimas é do sexo masculino (56.4%), todas elas são de nacionalidade portuguesa e residem na sua maioria na zona centro e norte do país, seguida depois da zona sul e ilha da Madeira.

Atualmente pouco mais de 41.4% encontra-se divorciada ou separada, a maioria das vítimas vive sozinha e cerca de 67% refere ter filhos.

Avaliado o nível de escolaridade, o relatório aponta que “a maior parte das vítimas tem o ensino secundário concluído, ou o 9.º ano e cerca de 23% tem uma licenciatura (pré Bolonha)”.

Quanto à situação profissional, 40% está no ativo, aproximadamente 26% encontra-se reformada, três são estudantes e cerca de 20% estão no desempregado ou sem ocupação.

No que à religião diz respeito, mais de metade das vítimas considera-se católica.

O relatório mostra que à data dos alegados factos, “a grande maioria das vítimas (71.8%) vivia com a família nuclear e cerca de 18% em instituição”.

De acordo com o grupo Vita, “cerca de metade das vítimas só agora revelou os abusos". "Na sua grande maioria não foi apresentada denúncia pela vítima ou outra pessoa às estruturas da Igreja, nem aos Órgãos de Polícia Criminal/Ministério Público”, é dito. Na base esteve o medo de não acreditarem no testemunho, medo das possíveis consequências, vergonha e sentimentos de culpa.

Diz o grupo Vita que foi difícil às alegadas vítimas dar informação sobre a frequências dos abusos relatados. “Em termos de duração, seis vítimas referem que a situação abusiva aconteceu durante três, quatro ou cinco anos”.

Quem são os visados nas denúncias?

São todas do sexo masculino e a quase totalidade das vítimas (89.7%) refere que o agressor foi um sacerdote. Apenas quatro vítimas mencionaram ser um leigo. A grande maioria identifica o agressor com idades que variam entre os 21 e os 65 anos.

De acordo com o relatório, “a maior parte das situações no contexto da Igreja aconteceram sobretudo no confessionário, seguindo-se a sacristia, gabinete do padre, na casa de férias do padre ou na casa paroquial e no carro do agressor”.

Em todas as situações reportadas as vítimas identificam que houve “abuso de autoridade”, “confiança e familiaridade”, bem como o recurso a estratégias de “engano, confusão, surpresa”.

O documento revela ainda a descrição de algumas verbalizações que as vítimas recordam: “Dizia que era deficiente, que Deus castigou-me e que tinha de fazer as coisas que ele queria” ; “Ele era mensageiro de Deus e dizia que se passasse mais tempo com ele, Deus ia curar-me” ; “Dizia que eu era muito bonita”; “Era habitual os padres do Seminário terem «roscas», o nome que davam aos «namorados»”; “Durante o dia, em sala de aula, seduzia-me com olhares e gestos”.

Ainda segundo este relatório “em 56.4% das vítimas, a pessoa que cometeu o crime usou toques/carícias em outras zonas erógenas do corpo, que não os órgãos sexuais, e/ou beijos nas mesmas zonas. Com 48.7% das vítimas, este comportamento ocorreu mais do que uma vez. Em 33.3% dos casos houve manipulação dos órgãos genitais.“