Porto. Associação de Munícipios admite "equívoco" na comunicação da rede UNIR, mas garante que não haverá supressão de horários

O responsável explica que o que está, atualmente, disponível são os horários comerciais, ou seja, os horários que arrancam pelas 08h00 e terminam pelas 20h00. Neste momento, não estão disponíveis os "horários de serviço público" que cobrem os transportes que se deslocam em horário escolar e horário noturno.

"Isto criou a sensação que antes das 08h00 não há transportes e que muitos transportes noturnos deixaram de existir. Não é o caso. Vendo no terreno a operação em curso e na segunda-feira quando os autocarros estiverem nas paragens é que vamos poder, de facto, passar esta mensagem que não conseguimos neste momento fazer", indica, à Renascença.

Por outro lado, nem todos os horários estão uniformizados. Os horários do Lote 1 (Matosinhos - Maia - Trofa) têm uma apresentação distinta do Lote 3 (Vila do Conde - Póvoa de Varzim) e do Lote 5 (Santa Maria da Feira - Oliveira de Azeméis - Arouca - São João da Madeira - Vale de Cambra). O Lote 4 (Gaia - Espinho) não tem informações relativas a feriados e fins de semana, enquanto o Lote 2 (Gondomar - Valongo - Paredes - Santo Tirso) ainda não estava disponível a quatro horas do dia 1 de dezembro.

Eduardo Vítor Rodrigues reconhece que "possa ser entendido como uma falha", mas aponta que o horário de cada Lote depende dos operadores respetivos.

"A AMP teve uma equipa de seis pessoas a trabalhar nesta questão. Admito que, pontualmente, a uniformização, a disponibilização possa não ser a mais efetiva, porque entram todos os Lotes em funcionamento ao mesmo tempo. Temos de assumir este desfasamento", reconhece.

No entanto, garante que "nos próximos dias estará tudo disponível para as pessoas poderem fazer a sua gestão".

Quando questionado sobre se o arranque da UNIR está a ser apressado, o autarca aponta que havia um limite da caducidade de licenças atualmente atribuídas até 3 de dezembro, o que obrigaria que a UNIR entrasse em vigor até 4 de dezembro. A AMP optou, assim, que a nova rede entrasse em vigor já este feriado de 1 de dezembro.

"Num contexto destes, se há coisa que nunca será suficiente é informação. Tenho sentido uma grande colaboração das pessoas, uma grande procura por informação, com uma expetativa que possa ser um momento de rutura e viragem no que eram os péssimos transportes públicos da AMP", defende.