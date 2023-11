OE 2024. O que caiu e o que passou no último Orçamento de Costa

A Assembleia da República aprovou esta quarta-feira o último Orçamento do Estado de um Governo de António Costa. A aprovação estava garantida pela maioria absoluta do Partido Socialista e, no fim de todas as alterações, só mesmo o PS é que votou a favor – ao lado das abstenções de Livre e PAN.

Em quatro dias, os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças votaram 1.896 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2024. No fim de tudo, o resultado final é este:

Salários da função pública sobem

Era algo que já estava na proposta apresentada pelo Governo a 10 de outubro, e não mudou durante as votações. Todos os trabalhadores do Estado vão ter um aumento salarial de pelo menos 52,63 euros, ou de 3% por mês - o valor que for superior para o seu salário base. Já a base remuneratória da administração pública fica nos 821,83 euros.

Há outros salários que sobem: os profissionais forenses viram a tabela remuneratória ser revista, com uma atualização salarial equivalente à taxa de inflação prevista para 2024.

Nas votações em especialidade, foi ainda chumbada a recuperação do tempo dos professores, assim como os aumentos gerais de 15% nos salários do SNS. Entretanto, o Ministério da Saúde chegou a acordo intercalar com um dos sindicados, o SIM.