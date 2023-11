Portugueses detetam maior "défice democrático" no domínio da Justiça e combate à pobreza

O relatório sublinha que os défices democráticos "são vistos como bastante baixos no que toca ao funcionamento regular das eleições e à liberdade de imprensa". São aliás estes os dois únicos aspectos em que Portugal se apresenta com índices menos negativos que nos restantes 31 países europeus analisados.

Para o politólogo Pedro Magalhães, a estabilidade de impressões negativas implica que as diferenças de opinião entre simpatizantes do partido do Governo, da oposição, de esquerda ou direita são muito pequenas.

"Esta visão do que funciona melhor e pior no nosso regime é muito difusa, é muito generalizada e não está correlacionada fortemente com variáveis, nomeadamente tipo político", analisa o investigador do ICS para quem esta insatisfação com o desempenho democrático é também "sinal de exigência " dos cidadãos em relação às instituições do regime.