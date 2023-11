Investimentos em Sines agravam falta de habitação

O ruído do rodado de dois carrinhos de bebé a circular na calçada interrompe por momentos a conversa.

Diana Almeida segue com uma amiga, também ela mãe recente, a caminho do Miradouro com vista para a baia de Sines. Já num acesso pedonal ao lado do Castelo, junto à estátua de Vasco da Gama, filho da terra, também destaca a importância admite que o importante é que os novos projetos criem postos de trabalho. Ainda que saiba que muito provavelmente serão os que virão de fora que vão ocupar a maioria desses postos de trabalho, como por exemplo no Data Center ainda em construção - que apesar das recentes polémicas, espera que não seja travado.

"A expectativa é que eu acho que isto vai continuar a andar. Vai haver trabalho, sim. Mas muito dele para pessoas de fora. Ainda para mais porque haverá poucos com formação para trabalhar num Data Center. Há-de requerer muita gente com ensino superior e formação específica. E serão muitos os que virão para cá".