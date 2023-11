Preço do arrendamento. "Já se nota um decréscimo" dos alunos fora da Grande Lisboa nas universidades

Mas eu julgo que esse prémio poderia ser um pouco maior e as empresas portuguesas talvez se estejam a aproveitar de haver essa oferta maior para não darem um prémio tão grande aos jovens licenciados, mestres e doutores, embora isso se coloque mais nas licenciaturas e mestrados do que nos doutoramentos, em que é um bocado diferente.

Passemos agora as questões relacionadas com inteligência artificial. Miguel Herdade, diretor associado do Ambition Institute, disse recentemente na Web Summit que as escolas e as universidades, não devem ostracizar o ChatGPT, acrescentando “que seria um erro, se tentassem proibir este tipo de ferramentas porque é o mesmo que tentar parar o vento com as mãos, não vai a lado nenhum”. Concorda com a ideia?

Diria que "sim, mas". Já agora, eu não estou aqui nessa qualidade, mas inteligência artificial é a minha área de formação. Fiz um doutoramento em inteligência artificial em 1993, numa altura em que, quando eu dizia que me tinha doutorado em inteligência artificial, era tema de piada. “Inteligência artificial, mas porquê, não tens natural?” Era a piada normal.

"É verdade que quanto mais pessoas tiverem o ensino superior, aumenta bastante a oferta e, portanto, o preço, o prémio salarial acaba por diminuir."

E habituei-me a viver com isso durante muitos anos. Até que de repente, quando eu dizia que era da área de inteligência artificial, em vez de ser motivo de chacota, toda a gente passou a dizer: "Ei espetacular inteligência artificial". Eu sou mesmo e estou a fazer as mesmas coisas.



Atualmente estão a falar de inteligência artificial pessoas que já não têm de ser desta área porque se tornou ‘mainstream’. Mas estamos numa fase em que ainda é tudo muito novo.

Vejo muita gente a falar da inteligência artificial sem saber o que é, sem saber as hipóteses, o que é verdade e o que é ficção científica pura. Ás vezes dizem, e sendo muito franco, muita asneira.

O ChatGPT é uma ferramenta que pode ser bem aproveitada pelas pessoas, pelo ensino em geral e também pelo ensino superior.

É uma ferramenta que escreve textos bonitos. Não são necessariamente verdadeiros, não são necessariamente cientificamente corretos, mas são textos bonitos.

Se eu tiver uma pessoa que sabe exatamente o que está a dizer, o que quer dizer num texto, e o passar pelo ChatGPT para tornar o texto mais bonito, mais legível, mais conciso, isso é quase como um corretor de texto, mas muito mais sofisticado. Esse uso e o da tradução são vantagens, especialmente para quem depois tem que ler os textos.

Já para a partir de uma frase dizer “cria-me um texto sobre qualquer coisa” é um péssimo uso.

"As empresas portuguesas talvez se estejam a aproveitar de haver essa oferta maior [de licenciados] para não darem um prémio tão grande [na remuneração]"

Mas quem vai avaliar esses textos, se for da área científica para qual o texto está a ser escrito, conseguirá perceber que quem está a escrever é uma pessoa ou não.

Mas aumenta, na sua opinião, o risco de fraude?

Aumenta o risco de fraude. O que quer dizer que as coisas têm de ser vistas, avaliadas com mais cuidado...

Ou seja, se o professor ou o responsável por aquela cadeira fizer o seu trabalho competentemente, não se deixará enganar....

Exatamente. E depois isso tem de ser complementado com a avaliação que não é cega. É uma avaliação em que o professor tem contacto com o estudante, o que é bom. Tem de o conhecer. Tem de saber se aquele estudante fez mesmo aquilo ou não. Tem de discutir o trabalho com o estudante.