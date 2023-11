Start Campus "colaborou" em quatro diplomas de Galamba. "Se fizeres o que estou a dizer a portaria está aqui"

Mais uma vez, um advogado a soldo da Start Campus redigiu um documento para partilhar com João Galamba, indica o MP.

É preciso “ter cuidado, que não é para fazer uma portaria, nós não fazemos portarias, fazemos é MEMOS que dão conteúdos que alguém pode usar para fazer uma portaria, o que é diferente”, alertou Rui Oliveira Neves, numa conversa intercetada pelo MP.

A portaria em causa - a nº248/2022 - foi publicada originalmente a 29 de setembro de 2022. A 23 de janeiro deste ano, foi alterada e passou a incluir as mudanças sugeridas pela Start Campus.

Cabos submarinos

Com a expectativa de que a Google viesse a ser cliente da Start Campus, a empresa de Sines fez pressão no sentido de desbloquear a instalação e amarração de um cabo submarino vindo da América do Norte.

A 13 de setembro de 2023, numa reunião entre Afonso Salema e Vítor Escária, o então chefe de gabinete de António Costa revelou que existia “um diploma pronto a ser publicado”, relacionado com a DGRM (Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos). Teria “muito mais impacto que o diploma saia antes no anúncio do Google do que ao contrário”.

Supostamente, o diploma estava “empatado no Ministério das infraestruturas”, ou seja, a tutela de João Galamba. Então, Vítor Escária , chefe de gabinete de António Costa - entretanto exonerado - prometeu que “ia desbloquear isso".

Cerca de dez dias depois, a 25 de setembro, João Galamba anunciou a amarração do cabo submarino. No mesmo dia, recebeu uma chamada de Afonso Salema.