Um em cada nove portugueses está em risco de perder a casa nos próximos anos

Segundo o barómetro, mais de um em cada quatro inquiridos (27%) refere que o acesso à habitação já condicionou decisões de vida desde 2015, com uma média de duas decisões de vida condicionadas. Esta percentagem é maior entre os arrendatários e os mais jovens (36% para a faixa etária 18-34 anos, e 33% para a faixa 35-54 anos).

Entre os condicionamentos apontados mais frequentemente está a mudança de localidade, o sair de casa dos pais, o ir viver sozinho e o casar ou vier com o companheiro.

Para os inquiridos do barómetro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, os fatores que mais contribuíram para a atual situação da habitação está a falta de regulação no mercado de habitação e o baixo investimento público.

Entre as medidas mais populares a adotar está a diminuição dos s impostos sobre a reabilitação urbana, mesmo que isso aumente o défice orçamental, e o fim dos Vistos Gold, mesmo que isso prejudique a economia do país.

A amostra do inquérito foi de 1.086 indivíduos, com uma idade média de 51,7 anos. Cerca de um em cada cinco inquiridos situam-se na faixa entre o 18 e 34 anos e 33% entre os 35 e 54 anos, com os restantes 45% a terem 55 ou mais anos, sendo a amostra representativa da população portuguesa ao nível do sexo, idade e região.