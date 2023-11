Caso do lítio. Que negócios levaram Galamba a arguido e Costa a demitir-se?

As explorações de lítio em Montalegre e em Boticas estão no olho do furacão da investigação do Ministério Público que culminou na demissão do primeiro-ministro, António Costa, e colocou o ministro das Infraestruturas, João Galamba, como arguido.

O caso já levou à detenção de cinco pessoas, incluindo Vítor Escária, chefe de gabinete do primeiro-ministro, o empresário Diogo Lacerda Machado, consultor de Costa, e o presidente da Câmara de Sines. Em causa estão alegados crimes de prevaricação, de corrupção ativa e passiva de titular de cargo político e de tráfico de influência.

Após buscas no Ministério do Ambiente e no Ministério das Infraestruturas, a Procuradoria-Geral da República confirmou estar a investigar factos relacionados com as concessões de exploração de lítio nas minas do Romano, em Montalegre, a cargo da portuguesa Lusorecursos, e do Barroso, em Boticas, da britânica Savannah Lithium.

Ambas receberam, embora com condicionantes, “luz verde” da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para avançarem com os projetos, mas foram muitos os obstáculos e voltas pelo caminho.