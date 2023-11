Caso do lítio. População de Montalegre diz que "a justiça é lenta, mas chega"

É isso mesmo que espera Ana Guerra, de 22 anos. A jovem é contra as minas de lítio e acalenta, agora, a esperança de que o projeto não se concretize.

“Se há uma investigação, inclusive no gabinete do primeiro-ministro, é porque algo está muito errado. Então, espero bem que ajude, pelo menos, a atrasar ou mesmo a terminar com esta ideia de trazer as minas para o Barroso”, afirma, defendendo que “tem que se saber tudo até ao fim”.

A jovem não quer as minas porque “vão retirar qualidade de vida à região e podem levar mesmo à retirada do selo de Património Agrícola Mundial”.