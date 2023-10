ONU. Corredores humanitários são planeados por inteligência artificial e ajuda a refugiados usa blockchain

Os dados e a inteligência artificial tornaram-se parte da conversa global. Que outros assuntos relacionados com tecnologia são importantes para as Nações Unidas?

As Nações Unidas sempre olharam para os grandes problemas do mundo. E, infelizmente, estes grandes problemas são problemas complexos. São problemas perversos. Questões como pobreza ou alterações climáticas não são analisadas facilmente. São problemas intricados que têm muitos componentes. O que tentamos fazer com a tecnologia é usá-la para nos ajudar a analisar melhor estes problemas para que possamos encontrar as soluções mais eficazes.

Como podem a inteligência artificial e os dados ajudar as Nações Unidas a cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável, quando ainda há milhões de pessoas que não têm acesso a tecnologia básica?

Cada vez mais pessoas no mundo têm acesso a tecnologia, mesmo que tenham apenas um smartphone. Isso já é um ótimo avanço. Mas, claro, muitas pessoas podem não ter. Penso que os dados nos podem ajudar a monitorizar o que está a acontecer no mundo. Podemos monitorizar melhor a meteorologia, colheitas, agricultura... o que está a acontecer às pessoas no mundo. Estamos muito mais informados agora para fazer isso.

Se me perguntassem há dez anos “conseguimos analisá-los com dados?” ou “podemos usar tecnologia para resolver isto?”... Eu teria respondido: “Não sei, porque são problemas demasiado complexos para tecnologia”. Mas, hoje em dia, há muitos desenvolvimentos e muito mais dados disponíveis. Temos muito mais poder computacional. Os chips estão a tornar-se cada vez mais poderosos. E temos melhor software e melhores algoritmos. A inteligência artificial é, obviamente, uma grande, grande parte de tudo isto.

Com a combinação destes três aspetos – melhores dados, computadores mais rápidos e algoritmos de inteligência artificial -, temos uma verdadeira oportunidade para melhor entender estes problemas complexos.

Como é que os dados e a inteligência artificial ajudam a resolver problemas? Criaram uma tecnologia própria para o fazer?

Criámos. Construímos sistemas de análise e sistemas de inteligência artificial. Por exemplo: quando enviamos camiões para entregar comida, usamos sistemas de inteligência artificial para planear os trajetos. Já usamos tecnologias como o blockchain para prestar apoio financeiro a pessoas em campos de refugiados, já que esta é uma maneira muito mais eficiente de transferir pequenas quantias de dinheiro, sem recorrer a sistemas bancários ou dinheiro físico.

Tendo em conta que o papel humanitário da ONU, como pode a análise de dados ajudar com a resposta a crises e à resolução de conflitos? Isto está a ser aplicado na Ucrânia, por exemplo, ou agora em Israel e na Faixa de Gaza? Como?

Para operações humanitárias, em geral, é muito importante perceber a situação corretamente para que possamos saber onde a ajuda é mais necessária e que restrições podem ser aplicadas nas nossas operações. Precisamos de saber se as ruas estão circuláveis ou não. Precisamos de saber que tipo de danos foram causados em edifícios e que necessidades é que as pessoas têm.

Desde que comecei a trabalhar na ONU, há 20 anos, houve muito progresso. Costumávamos ter de ir pessoalmente fazer uma avaliação para ver o tipo de danos causados, onde as pessoas estavam e o que precisávamos de fazer. Costumávamos enviar pessoas aos locais para descobrir essa informação. Hoje em dia, as próprias pessoas publicam mensagens e imagens nas redes sociais que podemos usar para ter uma ideia imediata da situação, o que nos tem ajudado muito. E, depois, obviamente, também recolhemos dados a partir de imagens de satélite. Todos estes desenvolvimentos tecnológicos tornaram-nos muito mais eficientes e rápidos.

Está alguma coisa a ser feita no conflito entre Israel e o Hamas?

Esta situação ainda está a desenvolver-se e não saberia dizer que tecnologia poderíamos usar neste momento, além de todos os sistemas típicos que costumamos utilizar em qualquer situação humanitária.

E sobre desinformação... O que pode ser feito e como pode a ONU ajudar?

Toda a tecnologia tem vantagens e desvantagens. Com a disseminação da Internet e das redes sociais é fantástico que pessoas de todo o mundo se possam conectar entre elas, informar-se mutuamente, conversar, etc. Mas, infelizmente, isto também possibilita que informação errada se espalhe muito facilmente. Em vez de existirem sistemas eletrónicos de monitorização ou afins, o que precisamos mesmo é que as pessoas desenvolvam um filtro e que não aceitem imediatamente o que leem online, que verifiquem que “de onde é que isto vem” ou “isto é, de facto verdade”.

As pessoas mais jovens precisam de desenvolver essa sensibilidade.

Precisamos de investir em Educação para os media, então?

Sim, sim.

Que medidas têm para proteger informações no processamento de dados?

Há diferentes tipos de informação que temos de proteger. Obviamente, às vezes há informação que é crítica nas operações que não seria bom que saísse.

O que me interessa muito é a informação pessoal porque, com a quantidade e a distância a que a informação viaja, incluindo a nossa informação pessoal e a capacidade computacional aumentada dos sistemas de IA – que conseguem processar toda a informação que encontram - há um risco verdadeiro de a nossa informação ser usada de maneira que não estamos à espera ou de que não fazemos ideia.

Penso que é por causa disso que temos de ter respeito enquanto recolhemos e processamos dados. Nas Nações Unidas adotamos alguns princípios de proteção de dados e de privacidade, mas também de inteligência artificial ética. E usar dados de modo responsável é a base de tudo isso.

A ONU está a cooperar internacionalmente para garantir que a inteligência é utilizada para o bem?

Estamos, de facto. Interessa-me fazer as pessoas perceber que podem usar as suas capacidades e competências em análise de dados e inteligência artificial para o bem. E isso é uma responsabilidade enorme. Na ONU temos uma conferência anual chamada “IA para o bem”, em Genebra. E há milhares de pessoas que se juntam para partilhar exemplos de como estão a utilizar a inteligência artificial para o bem e para discutir oportunidades. Essa é apenas uma das maneiras que fazemos isso.

Como vê os desenvolvimentos da Europa nessa área?

Penso que a Europa tem estado na vanguarda no uso de tecnologia moderna, incluindo dados e inteligência artificial, de uma maneira saudável para a sociedade.

A Europa desenvolveu o RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados), a lei para a privacidade dos dados, que tem sido um exemplo pelo mundo inteiro de como uma regulamentação do género pode ser feita.

Neste momento, estão a discutir a Lei da Inteligência Artificial e a tentar encontrar um equilíbrio entre o que a IA permite, o que é uma vantagem e o que devíamos prevenir. Têm uma abordagem baseada no risco, portanto olham para várias utilizações disponíveis da IA.

Também há um equilíbrio difícil entre quem é responsável. São as pessoas que constroem os modelos base para a IA? Ou são as pessoas que usam esses modelos para fazer uma tarefa específica? É um pouco de ambos e é preciso encontrar esse equilíbrio.