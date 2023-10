Quem são e por que são mais as pessoas que dormem na rua em Lisboa?

Marisa Melo, coordenadora da Unidade de Emergência de Públicos Vulneráveis da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, uma das entidades que acompanha esta população, reconhece que atualmente “os centros de alojamento temporários estão quase sempre cheios”. Um deles, o Quartel de Santa Bárbara, com capacidade para 128 pessoas, era para ter encerrado no fim do mês de setembro, para dar lugar a um espaço de habitação acessível, mas a Câmara Municipal recusou-se a retirar as pessoas sem ter uma alternativa. “Estamos a aguardar uma resposta do Governo, até porque as pessoas em situação de sem-abrigo são responsabilidade de todos”, diz à Renascença a vereadora Sofia Athayde.



A par dos albergues, é também cada vez mais difícil encontrar quartos para estas pessoas. “A situação de estrangulamento na habitação está a condicionar muito a nossa capacidade de resposta”, alerta Marisa Melo, da Santa Casa da Misericórdia. “Também na saúde mental, no tratamento, no acesso a respostas especializadas, há falhas”. E adianta: “Na questão dos comportamentos aditivos, estamos a assistir a uma grande lista de espera, entre o momento em que a pessoa faz o pedido para fazer tratamento e a integração em comunidade terapêutica”. Este período pode, segundo a técnica, chegar aos 10 meses.

Madalena Natividade, presidente da junta de freguesia de Arroios, uma das zonas da cidade com mais pessoas em situação de sem-abrigo – é ali que estão várias respostas sociais, entre as quais balneário e refeitório – considera que “as medidas existentes não são suficientes”. “Temos que trabalhar no sentido de tirar as pessoas da rua, não de lhes dar tendas ou comida, e de exigir também alguns serviços ao próprio Estado”, defende.

Clarisse Ferreira, coordenadora da equipa de intervenção técnica da Associação Vida Autónoma, diz que “o problema não se resolve de um dia para o outro” e frisa que este “é um trabalho conjunto com várias instituições e com o Governo”. A Renascença tentou entrevistar o coordenador da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo em Portugal, Henrique Joaquim, mas não obteve resposta até ao momento.