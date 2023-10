No "limbo" dos excluídos do Apoio à Renda há muita revolta e algum desespero

Em final de maio, no entanto, quando começaram a ser pagas as primeiras ajudas, com retroativos a janeiro de 2023, chegou a desilusão. Nem nessa altura, nem até à data Sérgio recebeu qualquer apoio, apesar de cumprir todos os requisitos base.



Uma situação pode ser explicada por uma atualização das regras do programa. Em particular no que diz respeito à taxa de esforço, um valor que representa a percentagem do rendimento global que é gasta com a habitação.

A taxa máxima desejável ronda os 35%. Um teto que garante a existência de verba suficiente no bolso das famílias para gastar com outros bens essenciais, como a alimentação, o transporte, a educação e a saúde.

Por essa razão, no decreto-lei 20-B/2023, de 22 de março, está previsto apoiar todos os beneficiários com taxas de esforço superiores a 35% e a verba a atribuir pelo estado procura cobrir a diferença entre esses 35% e a percentagem que as famílias tenham realmente que comportar com habitação.

No entanto, uma regra posterior impôs que não teriam acesso imediato ao apoio os beneficiários com taxas de esforço superiores a 100% — decisão que atirou para fora do grupo dos elegíveis muitos contribuintes com um histórico recente de desemprego ou de baixos rendimentos, como é o caso de Sérgio.

Já não estou à espera de receber, mas vou lutar até ao fim.

Num despacho emitido em junho, o governo determinou que sempre que se verifiquem "taxas de esforço superiores a 100%, o pagamento do apoio deve depender da verificação daquela taxa de esforço, desde logo em face do rendimento declarado relativamente ao período de 2022, nas declarações de IRS entregues já em 2023".



Dito de outra forma, o governo quer passar a pente fino as declarações de IRS de 2022 (entregues até junho deste ano) antes de começar a pagar a estes contribuintes, que estarão entre os mais necessitados de apoio.