Cabaz de alimentos caiu 43% desde abril, mas ainda tem produtos mais caros

Desde o início do ano, a Renascença monitoriza os preços de 60 produtos, 48 dos quais estão abrangidos pela medida do IVA Zero. Os preços destes produtos, todos de marca branca ou de origem nacional, são levantados todas as semanas, às quartas-feiras.

A medida foi implementada a 18 de abril, depois de o ministro das Finanças, Fernando Medina, ter recusado seguir o exemplo de Espanha durante vários meses. Nesse dia, o Governo anunciou que ia isentar de IVA 46 tipos de alimentos essenciais. Em setembro, a medida foi prolongada até ao final de 2023.

Na apresentação do Orçamento do Estado para 2024 (OE 2024), na semana passada, Medina anunciou que o cabaz IVA Zero termina em dezembro. A partir do próximo ano, o benefício será integrado nas prestações sociais, abrangendo apenas as famílias mais vulneráveis.