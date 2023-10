Português com rendimento médio seria pobre em 11 países da UE

No total, sem transferências sociais, cerca de 4,4 milhões de portugueses ficariam em dificuldades económicas (42,5% da população), ou seja, viveriam com menos de 551 euros por mês.

E, apesar do risco de pobreza ter diminuído em relação ao ano anterior, registou-se um aumento em famílias compostas por dois adultos e duas crianças: quase 13% vivem em dificuldades.

Em 2021, de acordo com números do INE e Pordata acerca das declarações de IRS entregues pelos agregados, uma em cada três famílias (36%) viviam, no máximo, com 10 mil euros brutos anuais - ou seja, 833 euros por mês - e mais de metade das famílias (53%) viviam com menos de 13 mil euros por ano - ou 1.125 euros brutos por mês.

Por regiões, o risco de pobreza continua a ser mais elevado nas regiões autónomas. Em 2021, a taxa diminuiu nas regiões Norte, Centro, Área Metropolitana de Lisboa (AML) e Alentejo e aumentou no Algarve, nos Açores e na Região Autónoma da Madeira. Embora na AML o risco de pobreza seja muito inferior ao valor nacional, o Algarve e as regiões autónomas apresentam valores superiores ao valor nacional, acima dos 20%.

A 27 de novembro, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgará os dados do ICOR de 2023, com os números mais recentes de risco de pobreza no país.