Médicos em greve. "O desencanto não é com a profissão, mas com as condições de trabalho"

Medidas "insuficientes" e que procuram "dividir os médicos"

Diana Silva também tem medo do que possa acontecer aos doentes mais vulneráveis do centro de saúde onde trabalha, em Odivelas. Com apenas seis meses de contrato, Diana faz um diagnóstico muito rápido do que se sente numa sala de médicos atualmente: “estamos todos perto do esgotamento, até eu, que acabei de começar”.



A especialista em medicina geral e familiar reforça que “o desencanto não é com a profissão, mas com as condições de trabalho” e que gostava de “ter o ministro numa consulta, para que Manuel Pizarro pudesse ver as condições insuficientes que temos para tratar dos nossos doentes”.

Apesar de não trabalhar num hospital, Diana Silva não deixa de criticar o apoio de 500 euros para os médicos em urgências aprovado pelo Governo.

“Estou solidária com os meus colegas internos nos hospitais, que não estão abrangidos por esta medida. Estes 500 euros provocam um desequilíbrio enorme entre os médicos e tentam dividir-nos. Para um lado, os hospitais. Para outro, os cuidados de saúde primários”, critica.

Quando se pergunta se está preocupada com a situação no pico do inverno, Diana anui com a cabeça e remata: “Acima de tudo, toda a situação é muito triste”. Contas feitas, é este o diagnóstico feito por milhares de médicos de norte a sul do país.