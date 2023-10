Modelo de jovem que o Governo apresentou existe? Muito pouco, mostram os dados

O mesmo estudo concluiu que apenas 5% dos jovens dos 15 aos 34 anos moram sozinhos. Tendo em conta que, segundo o INE, cerca de dois milhões e 200 mil jovens deste grupo etário residiam em Portugal em 2021, estes 5% representam pouco mais de 110 mil jovens, distribuídos pelo continente e pelas ilhas.

Ainda que o estudo não especifique quantos jovens de 22 anos moravam sozinhos em 2021, a representatividade desta idade na faixa etária, cerca de 5%, pode indicar que este número rondaria os cinco mil.

Mas, assumindo que este jovem se inclui simultaneamente nestes 14% com salário entre 951 e os 1158 euros e nos 5% que moram sozinhos, para beneficiar do apoio máximo do Porta 65 e receber 50% do valor da renda, ele teria de arrendar um apartamento antes de se candidatar ao apoio. Segundo a apresentação do Governo, o jovem reside no município de Lisboa e paga 600 euros por mês de renda.

No dia da apresentação do Orçamento do Estado para 2024, a Renascença fez uma pesquisa em quatro portais de arrendamento imobiliário e encontrou apenas dois anúncios que cumpriam o requisito.

O primeiro é uma subcave, na Estrela, sem cozinha e com uma única janela. Nesta casa, há apenas um micro-ondas e a cama é um colchão no chão. Já o segundo é um T0+1 em Alfama, com 23 m2.

Ambos os apartamentos custam 500 euros por mês. As rendas dos restantes anúncios excediam os 700 euros.