SNS. Cada médico recebeu em média 6.500 euros em horas extraordinárias até agosto

Em média, segundo os números disponíveis de profissionais no Portal da Transparência do SNS, cada médico já recebeu quase 6.500 euros em horas extraordinárias em 2023. Este valor é mais de seis vezes superior ao recebido por cada enfermeiro (1.130 € em média).

No total, o SNS teve uma despesa de 57 milhões de euros com enfermeiros e de cerca de 40 milhões de euros com outros profissionais de saúde.

Em esclarecimento, a Administração Central do Sistema de Saúde refere que, “em situações de necessidade, as entidades recorrem a trabalho suplementar, com o objetivo de assegurar o regular funcionamento dos serviços de urgência”.