"Praga" em Lisboa. Percevejos asiáticos mais perto de se tornarem espécie invasora

"Entendemos a preocupação das pessoas, especialmente pelo desconhecimento do que é esta praga. Não porque haja qualquer problema relacionado com a saúde pública". Esta espécie alimenta-se apenas de plantas, não pica nem humanos nem animais e não representa por isso qualquer perigo. "Mas percebo que cause algum desconforto, adianta João Loureiro, que acredita que se nada for feito, a situação terá proporcões .

O também professor associado no Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra revela o problema desta espécie.

"Pode alimentar-se de mais de 300 espécies de plantas. Entre elas, plantas de frutas, diminuindo a produção e o valor comercial da mesma"

Para já, não há relatos do género em Portugal. Mas João Loureiro admite que se possa verificar o mesmo que em Itália, onde o percevejo asiático é uma praga generalizada, "com graves prejuizos económicos".

"Não digo que não possa acontecer por cá. Acho que as autoridades devem estar alertas para isso. Se não for feito nada para tentar diminuir as populações deste individuo, acredito que isso possa vir a acontecer".

Como evitar percevejos

Todos fazem sempre o mesmo, quando confrontados com insectos. Pisam-os e matam-os por esmagamento. É normal que assim seja. Mas neste caso, há sempre uma consequência.

"Há um odor nauseabundo que é libertado após o esmagamento", alerta João Loureiro

O ideal, diz o investigador, é "ter uma bacia com água e detergente onde eles possam beber água e ao nela ficarem presos, não conseguem voltar a voar". É uma das formas de tentar reduzir o número de efectivos, porque "não existe nenhum método totalmente eficaz de controlo da praga".