“São anos a perder contacto com a família”. Professores deslocados partilham boleias para aliviar orçamento

Há quatro anos, estando as duas filhas já mais crescidas (hoje têm 17 e 20 anos), a professora do primeiro ciclo voltou à estrada. “Tomei a decisão de ir para o Alentejo para tentar vincular e vinculei este ano”, no agrupamento de Queluz. Ficou colocada numa turma do 2º ano, do primeiro ciclo.

Está em casa de uma prima e contribui para as despesas. O apoio da família tem sido fundamental. “É difícil deixar as duas [filhas] sozinhas em casa, mas acaba por ser um crescimento também para elas. Cá dentro isto vai moendo. É a distância e deixá-las a tomarem conta uma da outra”, afirma.

Há dias em que fazer a viagem é “um martírio”



A poupança no orçamento mensal com as boleias pode ser significativa, de tal forma que muitos professores determinam as suas escolhas nos concursos em função da proximidade com os principais eixos viários. Muitos deslocados tentam concorrer “à volta da A1”, para depois “ser mais fácil combinar boleias”, explica João. “Quando se é colocado em Sintra ou numa das pontas de Lisboa já mais é complicado. Saindo à mesma hora, o ponto de encontro terá que ser uma hora ou hora e meia depois, o que inviabiliza muitas vezes poder partilhar boleias”, refere.

No entanto, o impacto vai muito além do aspeto financeiro. Há dias em que fazer a viagem é “efetivamente um martírio”, assegura Ricardo Rodrigues. Em alturas em que os problemas do quotidiano e as saudades da família se agudizam, a camaradagem do grupo de boleias acaba por fazer a diferença: “Estas pessoas que vêm connosco no carro, são elas que nos seguram também”, diz o professor primário.

“Acabamos por fazer uma viagem mais agradável”, confirma João Batista e “tornar isto mais leve, já que nos custa ir ao domingo”. Helena Batista também concorda: “Mentalmente, desgastam-nos bastante estas viagens, quando não temos ninguém para conversar, para partilhar um bocadinho do dia-a-dia”.

Nos últimos tempos, as escolas têm passado por um período de convulsão. As discussões sobre a atualidade da classe dos professores não vão parar à bagageira deste grupo de boleias. Pelo contrário. “No ano passado, quando se falava de um determinado tema, já se instalava logo o pânico”, lembra João Batista, entre risos.