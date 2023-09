Conflito de interesses? Holding da Defesa, sob escrutínio do Tribunal de Contas, é liderada por quadro do... Tribunal de Contas

A presidente da idD Portugal Defence, Alexandra Pessanha, também é quadro do Tribunal de Contas (TdC), entidade a quem o Governo pediu uma auditoria àquela empresa pública da área da Defesa na sequência da operação Tempestade Perfeita, que tem como arguido o antigo secretário de Estado Marco Capitão Ferreira.

Alexandra Pessanha nega à Renascença qualquer conflito de interesses, mas a associação Frente Cívica considera que os resultados da auditoria podem estar em causa.

Em declarações à Renascença, João Paulo Batalha, da associação Frente Cívica, fala num “conflito de interesses brutal” que coloca em dúvida os resultados da auditoria.

“A ministra da Defesa pediu ao Tribunal de Contas para fazer uma auditoria a uma pessoa que é quadro do Tribunal de Contas e teve responsabilidades de gestão no período que vai ser alvo da auditoria. Isto cria um conflito de interesses brutal para o Tribunal de Contas e coloca sempre em dúvida os resultados dessa auditoria”, afirma João Paulo Batalha.

O dirigente da Frente Cívica acrescenta que Alexandra Pessanha continua a ser quadro do Tribunal de Contas “e um dia em que não esteja na idD por nomeação do Governo voltará ao Tribunal de Contas onde trabalhou diretamente no gabinete do presidente, com vários presidentes, incluindo com o atual”.