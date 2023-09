Incêndios. Autarca da região da Serra da Estrela pede entidade pública para gerir apoios

Concorda com a criação de uma entidade pública para gerir apoios relativos a incêndios?

Um incêndio como o da Serra da Estrela deixa marcas e deixa marcas a vários níveis e durante muito tempo. E realmente nós neste processo que mediou entre o incêndio e o dia de hoje, tivemos apoios financeiros de algumas instituições, mas todos apoios desconcentrados, ou seja, cada um na sua entidade, cada um no seu ministério, cada um no seu e no seu organismo.

Nós não conseguimos concentrar as nossas reivindicações, por assim dizer, numa entidade pública. Portanto, se o relatório diz que provavelmente seria necessário existir esta entidade pública e centralizadora tendo a concordar.

É um processo muito difícil depois do incêndio e a verdade é que era necessário e, eventualmente, seria muito útil ter essa entidade mais centralizada.

Tema diferente é saber que os apoios que nós temos são suficientes ou não. E isso posso dizer que todos os apoios que nós recebemos não são suficientes para reconstruirmos e para repor a situação tal como ela estava.

Para além de considerar que não são suficientes, no relatório da OCDE dizem que os apoios que já existem também são demasiado lentos a chegar e a mobilizar os recursos necessários para as populações afetadas. Para além de serem insuficientes, também são lentos?

São lentos porque a burocracia e o formalismo e todas as regras que estão associadas à contratação pública e a estes organismos públicos e ao funcionamento do Estado são regras morosas.

E nós até temos apoios que só estão a chegar agora, um ano depois, que chegaram há 15 dias. Nós próprios, como município, também não temos capacidade de executar de imediato, porque temos de cumprir uma data de regras e de formalidades que nos impedem de dar resposta imediata às populações.

Eu diria que poderíamos criar aqui uma situação de exceção, estado de necessidade, onde nós pudéssemos intervir com mais veemência e com maior rapidez.

Eu acho que sairíamos todos a ganhar. A população, que via os seus problemas resolvidos, saíam a ganhar os políticos do poder local e dos territórios afetados com os incêndios, porque poderiam evitar todo um desgaste longo que se prolonga durante anos. E também estaria a ganhar o nosso Governo, porque, efetivamente, sentia que todas as ajudas que dão aos territórios afetados estariam a ser postas em prática com muita rapidez.

Eu diria que nós temos muito a melhorar nestas situações, para que o território não espere tanto tempo pelos apoios e pela morosidade das regras nestas situações.