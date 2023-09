Há mais mortos nas estradas portuguesas. Perderam a vida 238 pessoas até junho

Relativamente à tipologia de infrações, 66,7% do total registado entre janeiro e junho de 2023 foi referente a excesso de velocidade (+39,2%). Verificaram-se aumentos em quase todas as tipologias de infrações, destacando-se, além do excesso de velocidade, as relativas ao sistema de retenção para crianças (+30,8%), à ausência de seguro (+17,8%).

Quanto ao excesso de velocidade, a taxa de infração (nº de infrações de velocidade/nº de veículos fiscalizados) diminuiu 12,2%, de 0,47% nos seis primeiros meses de 2022 para 0,41% em igual período de 2023.

A criminalidade rodoviária, medida em número total de detenções, aumentou 12,9% por comparação com 2022, atingindo 18,2 mil condutores. Do total, 55,1% deveu-se à condução sob o efeito do álcool (+14,6%), seguindo-se 35,3% por falta de habilitação legal para conduzir (+17,3%).

Desde junho de 2016, 2.645 condutores ficaram com o seu título de condução cassado.