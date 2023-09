Creches gratuitas. "Novas vagas são gota no oceano, seriam necessárias mais 100 mil"

A responsável diz que a urgência do aumento de vagas resulta também da necessidade de “muitas pessoas que precisam de regressar ao mercado de trabalho, de mães que tiveram bebés e que precisam voltar a trabalhar e que, neste momento, não conseguem arranjar vaga para pôr o bebé e, portanto, não sabem o que é que hão-de fazer”.

“Necessárias mais 100 mil vagas”

Apesar das vagas criadas este ano, Susana Batista diz que em Portugal há um universo de 250 mil crianças entre os zero e os três anos, sendo que até ao ano passado havia 118 mil vagas nas creches.

“As novas vagas são uma gota no oceano, seriam necessárias mais 100 mil vagas para colmatar as necessidades das famílias”, resume.

O presidente da União das Misericórdias, Manuel Lemos, diz que as medidas do Governo são uma consequência do sucesso do programa “Creche Feliz” que começou no ano anterior.

“A gratuitidade das creches fez com que aparecessem muito mais crianças”, sublinha. “Muitos ficavam em casa com um dos pais, com os avós, amas ou familiares”, enumera.