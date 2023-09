Professores na rua. "Se o ministro não resolve problemas, talvez tenha de partir para outras paragens"

Depois de tantos anos a lecionar, lamenta que a escola pública esteja cada vez em condições piores. “Os professores estão sobrecarregados”, começa por dizer. “Eu sou de Português e estou sobrecarregada de apoios com Português Língua Não Materna, sem receber formação pra receber os alunos estrangeiros. Passamos muito tempo na escola, com poucos funcionários. E as turmas cada vez maiores, tenho duas turmas de 12.º ano onde não consigo sentar os alunos todos”, conta.



Com 36 anos de carreira está no oitavo escalão, abaixo do que seria expectável, ainda assim reconhece que apesar de a reforma que vai receber ser mais baixa do que o que seria normal, tem mais sorte que os muito professores que nem a metade da carreira vão conseguir chegar.

Vem de Chaves, vai fazer mais de 800 quilómetros num só dia. “Apesar de ter saído de casa às 6h00 da manhã e de logo chegar só às 3h30 da madrugada, não me importo, venho pelo ensino”, diz.