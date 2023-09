Vacina contra a gripe. "Vacinamo-nos para nos protegermos a nós e aos outros"

A campanha para a vacinação contra a gripe deve começar onde?

Normalmente, a campanha de vacinação começa nos lares. E é importante que comece nos lares, porque começa pelos mais vulneráveis. Depois alarga-se ao resto da população prioritária que está definida na norma da Direção-Geral de Saúde.

Este ano inclui as pessoas com 60 ou mais anos e todos os outros grupos de profissionais de saúde, bombeiros, etc. São também pessoas que, pela sua exposição, merecem também ser considerados grupos prioritários para a vacinação contra a gripe.

A DGS e a OMS têm um objetivo de 75% das pessoas em grupos prioritários vacinados. É realista ou ambicioso?

É um objetivo ambicioso em muitos países e perfeitamente realista no nosso. Conseguimos facilmente alcançar esse objetivo, de grosso modo. Depois se formos fazer uma análise aos grupos etários mais específicos, se calhar nem todos chegam aos 75%, esse é que é o nosso desafio.

As nossas estatísticas dizem que, conforme vamos descendo os grupos etários, a cobertura vacinal vai sendo progressivamente mais baixa. Isso tem a ver com as pessoas que não são tão idosas, que não têm a mesma perceção do risco. Algumas escolhem não se vacinar, mas mesmo assim estamos num bom caminho e as coberturas nacionais são relativamente elevadas