“Ou pensamos a médio e longo prazo, ou não vamos longe”, alerta diretor das prisões

O envelhecimento dos guardas e dos funcionários é, atualmente, outro grande problema, que se soma à falta de efetivos. “Estamos com um problema, temos um mapa de pessoal com oito mil e tal funcionários que, na prática, são seis mil e tal”, diz o diretor-geral no cargo há pouco mais de um ano. Acrescenta que os que existem estão envelhecidos e “há um défice considerável entre o que devíamos ter e o que temos. É um défice generalizado no corpo da guarda profissional, técnicos, pessoal médico e de enfermagem. Fica difícil fazer omeletes com tão poucos ovos”.

O problema é transversal a prisões e centros educativos, mas é nestes últimos a par da vigilância eletrónica que a gravidade se revela maior. "São valências que estão francamente abaixo das capacidades de funcionamento 'optimal' e isso naturalmente preocupa-me muito”, afirma o líder da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

Falta de pessoal na vigilância eletrónica

Rui Abrunhosa Gonçalves admite que já não tem técnicos para preencher todas as equipas de vigilância eletrónica, por isso, foi preciso reorganizar esta vigilância. “O que fazemos é reverter a vigilância de algumas equipas para o Centro Nacional onde há sempre gente. De facto, em alguns períodos do dia, pode não haver pessoas numa equipa, mas o Centro Nacional consegue chamar alguém em caso de urgência”, explica.

Este responsável considera urgente reforçar quadros e investir na qualidade dos profissionais, e não hesita em defender que se deve extinguir a carreira de Técnico Profissional de Reinserção Social (TPRS).

“As pessoas desta carreira são admitidas com o 12.º ano ou licenciadas e o ordenado é pouco mais que o ordenado mínimo nacional, não passa mensalmente dos 900 euros, e são pessoas com extrema responsabilidade. Isto só pode ser um lugar para licenciados em Ciências Humanas, já com 'background' suficiente para conseguirem trabalhar todos os aspetos e terem maturidade social. Pelo menos, haveria salário líquido de 1.200 a 1.300 euros e seria mais atrativo”, diz Rui Abrunhosa Gonçalves, sublinhando que não quer desvalorizar o trabalho desenvolvido pelos atuais técnicos.

O diretor da DGRSP acredita que a melhor decisão para os serviços era ter só técnicos superiores que conseguissem trabalhar em qualquer uma das valências: prisão, reinserção ou centros educativos.

O Ministério da Justiça autorizou um concurso para 50 vagas para TPRS, a carreira que está “mais depauperada” em que, se tudo correr bem, espera ter no final do primeiro trimestre do próximo ano estas pessoas já no terreno centros educativos e vigilância eletrónica. Os maiores problemas estão na região de Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve.

Unidade especial vai ajudar jovens com problemas mentais nos centros educativos

Um dos problemas mais graves nos centros educativos é o número de jovens com problemas de saúde mental graves, revela Rui Abrunhosa Gonçalves, em entrevista à Renascença.

“Decidiu-se avançar com uma unidade para tratamento específico desses casos e vamos criar uma unidade de saúde mental para jovens na Belavista, em Lisboa”, adianta o responsável.

A luz verde foi dada pelo Ministério da Justiça. Avança-se agora para a fase de contratação de pessoas. “Procuramos médicos, mas encontrar pedopsiquiatras não é fácil!”, admite Rui Abrunhosa Gonçalves.

O responsável explica que “há um grupo de meninas com perturbações mentais graves, algumas com comprometimento neurológico que não podem estar nos centros educativos onde estão e se colocam em unidades à parte do grupo principal”.

Neste momento, estão internados mais de 120 jovens e um quarto (à volta de 30) tem problemas graves de saúde mental. “Na maior parte dos casos são problemáticas de saúde herdadas, são filhos de pais que consumiam e já nascem com comprometimentos neurológicos e depois muitos acabam por consumir drogas também”, acrescenta o responsável da DGRSP.

A estrutura, pensada para internamento temporário, tem capacidade para duas dezenas de jovens vindos de qualquer parte do país.

Falharam as obras nos centros educativos

Rui Abrunhosa Gonçalves lamenta que se tenham sempre desviado as verbas destinadas aos centros educativos para as prisões, estando alguns muito necessitados de obras e remodelações, condições que já não oferecem segurança aos jovens.

“Tivemos de transferir para norte, Vila do Conde e Porto, alguns jovens de Lisboa, teve de ser, pensando sempre no melhor para eles, teve que ser”, admite.