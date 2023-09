Doze advogados expulsos, 104 suspensos e mais de 10 mil queixas desde 2018

No final de 2022, de acordo com documentos a que Renascença teve acesso, existiam pelo menos 918 processos pendentes. O número real, em todo o caso, será superior, uma vez que não contam com o registo do Porto, que não divulga a informação.

Paulo Sá e Cunha estima à Renascença que é possível que “85% dos casos ou talvez ainda um bocadinho mais” sejam arquivados depois de abrangidos pela lei da amnistia, desenhada devido à visita do Papa Francisco a Portugal, para a Jornada Mundial da Juventude.

No ano passado, dois terços dos processos disciplinares instaurados ficaram pendentes, uma percentagem que tem vindo a aumentar desde 2018, quando menos de metade dos processos instaurados no mesmo ano e que transitavam de anos anteriores eram resolvidos. Nesse ano, o número de processos disciplinares por resolver era de 733.

O ano de 2022 acabou com mais de 900 processos disciplinares pendentes, entre mais de 1.300.

Em Lisboa, mais de 90% dos processos instaurados e que transitaram de 2021 acabaram pendentes - 546 entre 596 casos, a maior percentagem entre todas as regiões do país.