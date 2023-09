Medidas idadistas ou eleitoralistas? Entre os jovens e os idosos, há a "geração menos apoiada de sempre"

O sentimento

Mário Macedo, 39 anos, reagiu ao anúncio de António Costa com uma piada na rede social X (antigo Twitter) “mais ou menos engraçada”. “Já li as medidas do nosso PM [primeiro-ministro]. Não encontrei o que vai dar aos jovens de quase 40 anos. Também quero um cheque-livro. Em alternativa, um cheque-vinho”, escreveu.

Por detrás do véu do humor, em todo o caso, o enfermeiro e deputado municipal no Seixal pelo Bloco de Esquerda admite à Renascença existir algo mais: sem “ressentimento contra ninguém ou nenhuma geração”, há “um sentimento que somos constantemente esquecidos”.

De quem fala Mário em concreto? “Somos a geração entre o final dos anos 70, princípio dos 90, uma altura em que havia muito menos Estado Social, muito menos apoios. Quando fizemos a transição para a vida adulta, caiu-nos a troika em cima e essa grande crise financeira. Quando começávamos ligeiramente a recuperar, aparece a pandemia. E agora a inflação. Nós andamos de crise em crise. Somos a geração menos apoiada de sempre.”

As estatísticas são conhecidas. Ao nível europeu, os portugueses são dos cidadãos que mais tarde saem de casa dos pais: aos 29,7 anos, em média. Do universo de 38 países da OCDE, carregam a 9.ª maior carga fiscal.

E há estudos que atestam o retrato esboçado pelo enfermeiro. Um do Banco de Portugal, publicado ainda em março deste ano, dizia que, no período 2006-2020, o salário real dos trabalhadores com estudos superiores caiu 134 euros. Mais ainda: sublinhava a “importância do salário de entrada na definição do salário ao longo da vida ativa”.

Em 2020, o salário médio real dos indivíduos com idade entre os 25 e os 34 anos (2.073 euros) era ainda inferior ao salário médio real em 2006 dos trabalhadores do escalão etário imediatamente acima (2.102 euros).

Dentro do grupo de amigos de Mário, a falta de apoios é um tema “frequente”. Alguém sempre comenta algo como: “Isto para nós é que nunca há nada. A mim também me dava jeito este cheque-livro.” “Há esse sentimento, sensação, que estamos novamente excluídos de apoios, de atenção, que ficamos para segundo e terceiro plano, na escolha e definição de políticas públicas”, diz.

Mário não contesta medidas para idosos e para jovens: “são necessárias”, frisa. “Mas depois para nós nunca há nada. Ninguém pensa em nós. Em medidas mais dirigidas por faixa etária, realmente, nós fomos sistematicamente excluídos desde que nascemos até agora.”

No entender do enfermeiro, salvo algumas exceções, as “políticas públicas devem ser para todos, o mais universal possível. Primeiro, porque políticas só para pobres, invariavelmente, criam serviços pobres. Segundo, quando se cria para alguns segmentos, mesmo se há ricos que não precisam, cria aquele ressentimento: ‘eu estou a pagar para os outros gozarem´.”

“As políticas públicas, os serviços públicos, devem ser universais, devem ser para todos, pobres e ricos, classe média ou classe baixa, interior ou litoral. É assim que se cria comunidade e coesão social”, defende.