Azeite aumenta mais de 60%, laranja, cebola e cenoura 40%

O azeite, a laranja, a cebola e a cenoura foram os produtos alimentares que mais viram aumentar os preços ao consumidor no último ano. Por outro lado, comer uma salada apenas de alface e tomate está mais barato.

Os dados são do Observatório de Preços, lançado esta quarta-feira pelo Governo, mais de um ano após o anúncio do Ministério da Agricultura e da Alimentação. O Observatório foi criado com o objetivo de fazer uma “monitorização eficaz” dos custos e preços ao longo da cadeia de abastecimento agroalimentar.

O azeite é o produto com o aumento de preço mais agressivo desde setembro de 2022, principalmente na variedade virgem. A subida de 2,42€ por litro equivale a um aumento de 64%, que é ligeiramente menor (48%) azeite virgem extra.

A laranja, a cebola e a cenoura registam aumentos acima de 40%, e são seguidos pelo arroz carolino, pela pera, pelo leite meio gordo e pela batata.