IVA zero. Cabaz de 40 produtos essenciais atinge preço mais baixo desde aplicação da medida

A DECO também faz o levantamento do preço de um cabaz de bens essenciais mais alargado, que também inclui produtos não abrangidos pela medida do IVA zero. Também neste conjunto de alimentos, houve uma queda do preço e apenaspor quatro cêntimos ele não era o mais barato do ano. Esta semana, o cabaz geral da DECO custa 209.86 euros, pouco acima do mais barato do ano que, a 16 de agosto, custou 209.82 euros.

Esta análise da DECO é mais alargada, não só nos produtos mas também no tempo. Por isso, é possível ver que, no geral, os alimentos continuam mais caros do que em janeiro de 2022, quando começa a monitorização destes dados e o cabaz custava 187.70 euros.

Já desde 23 de fevereiro de 2022, quando começou a guerra da Ucrânia e a análise do aumento dos preços por categoria, o cabaz aumentou 14.29%, sendo que os maiores aumentos se verificaram nos produtos de mercearia (22.84%), na carne (19.69%) e nas frutas e legumes (12.78%).

António Costa confirmou esta quarta-feira o prolongamento do IVA zero até ao final do ano, que já tinha sido anunciado em julho.